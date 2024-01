Cheftrainer sieht skitechnische Defizite im ÖSV

Hoffen auf Super-G

Er legte den Fokus bereits auf den Super-G am Freitag und im Speziellen auf sein Zugpferd. „Bei Vinc (Kriechmayr, Anm.) hoffe ich nach wie vor. Im Super-G ist er gut in Form. Ich hoffe, dass ein gutes Ergebnis ihn auch vom Kopf her locker macht und er mit einem guten Gefühl am Samstag in die zweite Abfahrt gehen kann“, meinte Pfeifer. Kriechmayr probiere alles, um wieder in die Erfolgsspur zu kommen. „Er nimmt sich selbst sehr in die Kritik.“