Autohändler soll Kunden abgezockt haben

Veruntreuung und schwerer Betrug

So komplex sich die finanzielle Situation darstellt, so komplex und verstrickt sind auch die Machenschaften des ehemaligen Geschäftsmannes. Angeklagt ist der einstige Autohändler wegen Veruntreuung, Verstrickung und schwerem Betrug. So soll er vor zwei Jahren mit einem Porsche 911 einen Verkehrsunfall fingiert und die Versicherung betrogen haben. Den Boliden hatte er jedoch Tage zuvor einem Kunden um 90.000 Euro verkauft. Als der Kunde daraufhin das Geld zurückforderte, wurde er vom Angeklagten nur vertröstet. Am Ende hatte der Käufer weder das Geld noch das Auto.