Wertgegenstände aus Autos von Steirern gestohlen

Seit 7. Jänner hielt sich der Verdächtige wieder in Österreich auf, weshalb eine Fahndung eingeleitet wurde. Der 42-Jährige konnte schließlich am Dienstagmorgen, 9. Jänner, in Graz angetroffen und festgenommen werden. Bei den jeweiligen Festnahmen führten beide Verdächtige technische Geräte mit sich, die als „Störsender“ funktionieren. Die Tatverdächtigen wurden in die Justizanstalt Graz-Jakomini eingeliefert und zeigten sich teilgeständig.