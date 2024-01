„Stabiler“ Schichtwechsel an der Stadtspitze

31:4-Sieg für Wunschkandidat

Weniger überraschend, weil schon in der „Krone“ berichtet: Dienstagabend wurde Christoph Kaufmann – er sitzt bereits seit zehn Jahren im Gemeinderat – als Nachfolger gewählt. 31 von 35 Stimmen entfielen auf den neuen Stadtchef, der im Anschluss an die Sitzung von Bezirkshauptmann Andreas Riemer angelobt wurde. „Wer meine bisherige Tätigkeit verfolgt hat, weiß, dass ich nicht nur ein offenes Wort pflege“, will der neue Bürgermeister politische Entscheidungen mit „einem hohen Maß an Konsens“ treffen.