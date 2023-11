Polit-Bombe in Klosterneuburg: „Schmucki“ tritt ab

Am späten Montagabend ließ die Volkspartei in Klosterneuburg eine veritable Polit-Bombe platzen. Stadtchef Stefan Schmuckenschlager, immerhin seit 14 Jahren Bürgermeister der drittgrößten Stadt des Landes, kehrt der politischen Bühne den Rücken und wechselt in die Privatwirtschaft.