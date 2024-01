Penny setzt auf Pfandautomaten und Mehrwegflaschen

Mit dem Kauf einer Einwegflasche oder -dose wird ab 2025 in Österreich ein kleiner Pfand-Betrag abgerechnet. Diesen „Einsatz“ bekommen Kunden zurück, wenn das Gebinde retourniert wird. So wird sichergestellt, dass die oftmals achtlos weggeworfenen Verpackungen nicht in der Natur landen und stattdessen im Recyclingkreislauf zum Umnweltschutz beitragen.