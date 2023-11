Pfand ab 2025: Wird in Österreich genug recycelt?

Egal ob Verpackungsmaterial, Gebrauchsgegenstände oder Kosmetikzusätze: Kaum ein Bereich des täglichen Lebens kommt noch ohne Plastik aus. Die seit Montag in Nairobi, Kenia, tagende Klima-Konferenz der UN versucht nun, mit einem globalen Plastikabkommen der Flut an Plastikmüll entgegenzuwirken. Während das Ergebnis des Gipfels noch offen ist, werden hierzulande bereits weitergehende Maßnahmen getroffen. Zu dem allseits bekannten Gelben Sack kommt ab 2025 auch ein universelles Pfandsystem für Getränkedosen und Plastikflaschen. Tun wir genug, um Plastikmüll fachgerecht zu entsorgen, oder gäbe es für die Pläne der Regierung noch Verbesserungsbedarf? Welche Erwartungen haben Sie an den Klima-Gipfel in Nairobi? Wir freuen uns auf Ihre Ansichten in den Kommentaren!