Meloni-Abgeordneter nach Schuss suspendiert

Meloni wird „sehr streng sein“

Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni sagte bereits am vergangenen Donnerstag in Rom, dass sie ihrer Partei die Suspendierung des Politikers empfohlen hätte, bis ein Ausschuss das Verhalten untersucht habe. „In der Führungsriege einer Partei gibt es immer jemanden, der einen Fehler macht oder falsche Dinge tut. Wegen der Verantwortung, die wir haben, werde ich sehr streng sein“, kündigte sie an.