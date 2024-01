Meloni-Mandatar schoss wohl versehentlich auf Mann

Mehr Verletzte in Silvesternacht

Gegen Pozzolo könnte Anklage wegen Verletzung der Aufsichtspflicht erhoben werden. Insgesamt wurden in Italien in der Silvesternacht 274 Menschen verletzt, zwölf von ihnen durch Schusswaffen und 262 durch Feuerwerkskörper. Das ist ein Anstieg im Vergleich zum Vorjahr mit 180 Verletzten. Eine 45-jährige Frau wurde in Neapel gar durch einen Schuss aus einer Waffe getötet, als sie mit ihren Angehörigen Silvester feierte.