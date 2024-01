Ein Streitlustiger ist zurück auf der Politbühne

Stichwort ÖVP: Die vernebele und vertusche - „wenn ich das so mache wie Benko mit Steuern, drehn sie mir den Ofen ab. So denken viele.“ Schellhorn will beim Föderalismus ansetzen - beim „Förderalismus“. „Da werden jährlich zwölf Milliarden falsch eingesetzt.“ Es herrsche ein verschwenderisches System in den Ländern, aufgeblähte Bürokratie allerorts. Und der Bund müsse letztlich zahlen. Bundesweit brauche es andere Konventionen. Man müsse auch über Koalitionen mit mehr als zwei Parteien nachdenken.