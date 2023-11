Strolz-Pläne für Comeback - NEOS-Chefin freut sich

Der 50-jährige Strolz meinte gegenüber dem „Standard“, dass seine Kinder der Grund für seinen Ausstieg aus der Politik gewesen waren, und bemerkte, dass „die Kinder älter werden“. Er sei ein „politischer Kopf“ und mit der Politik noch nicht durch. In ihm reife „eine Bereitschaft“ für ein Comeback, es sei „wieder Energie da“, so der NEOS-Gründer. Was er genau plant und wann seine Rückkehr erfolgen solle, verriet er nicht.