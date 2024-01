Tiere auf der Suche nach einem Zuhause

Mia (in etwa 2 Jahre alt) hatte keinen leichten Start. Die freundliche Beagle-Mix-Hündin wurde mit einem gebrochenem Bein auf der Straße aufgefunden. Momentan hat sie noch einen Fixateur an ihrem Bein - dieser wird in vier bis sechs Wochen entfernt. Gesucht wird ein liebevolles Für-immer-Zuhause bei aktiven Haltern. Interessenten melden sich bitte unter 0676/374 45 65.