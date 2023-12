„Das wird sicher der Wahnsinn vor 45.000 Fans“

Biathlon im Fußballstadion? Auf Schalke längst eine Tradition! Seit 2002 sorgen die Loipenjäger in der Arena in Gelsenkirchen für Furore. Für Österreich gehen in der „World Team Challenge“ wie im Vorjahr die Tiroler Lisa Hauser und Felix Leitner an den Start. Mit dabei sind aber auch zwei Salzburger Toptalente.