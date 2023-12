Andexer macht den Sieg-Hattrick perfekt

Das gilt zumindest für Anna Andexer und ihre Auftritte beim IBU Junior Cup in Ridnaun. Das Biathlon-Supertalent hat den Sieg-Hattrick am Samstag perfekt gemacht. Nach ihrem Triumph im ersten Sprint und dem Erfolg in der Single-Mixed-Staffel mit ihrem Saalfeldener Kollegen Lukas Haslinger legte die 20-Jährige am Samstag im zweiten Sprint nach.