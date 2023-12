Wanderer filmt in China spektakuläre Glorie

Das optische Phänomen einer Glorie (von Glorienschein, Anm.) entsteht durch die Rückstreuung von Licht an kugelförmigen, feinen Wassertröpfchen im Nebel oder in Wolken. Dabei umgibt eine runde, helle Fläche den Schatten des Beobachters. Dessen Kopf befindet sich in der Mitte der hellen Fläche im Sonnengegenpunkt. Dadurch ergibt sich ein Eindruck, der dem der Heiligen in Ikonen ähnelt - daher der Name Glorie.