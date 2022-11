Wanderer filmte in England ein Brockengespenst

Naturphänomen wurde 1780 erstmals beschrieben

Der Name Brockengespenst geht übrigens auf den deutschen Theologen und Naturforscher Deutsche Johann Esaias Silberschlag zurück, der das Naturphänomen anno 1780 am Brocken, dem höchsten Berg im Mittelgebirge Harz in Sachsen-Anhalt, beobachtet und erstmals beschrieben hat.