Kartitsch: Mit der „Bergkrone“ zur Bergweihnacht

Mit der „Bergkrone“ geht es am Donnerstag ab 09.00 Uhr vom Gasthof Klammer am Kartitscher Sattel auf den 2115 Meter hohen Dorfberg (600 Höhenmeter), von dem man einen wunderschönen Ausblick in die Karnischen Alpen hat. „Obwohl auf der Sonnenseite gelegen, ist der Aufstieg entlang des präparierten Winterwanderweges mit Tourenski, aber auch mit Bergschuhen möglich“, weiß der Kartitscher Leo Klammer.