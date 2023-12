Innenminister: Klimakleber endlich härter strafen

Es sei „wichtig, richtig und vernünftig“ und „es steht im Regierungsprogramm“, so Karner in Richtung der Grünen, die sich bisher gegen dieses Vorhaben gesperrt haben. Die aktuellen Fälle hätten gezeigt, dass wir hier mehr tun müssen, um Terrorgefahr abzuwenden. Die größte Gefahr geht derzeit von radikalisierten Einzeltätern aus, die sich in den sozialen Medien über islamistische Beeinflusser/Influencer radikalisieren, so Karner.