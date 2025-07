Auch Facebook-Postings sollen Straftäter entlarven

Nach der Bluttat in Traiskirchen (NÖ), bei der ein Freigänger am Sonntag einen 55-Jährigen erschossen und eine Frau (25) schwer verletzt hat, zieht die Justiz jetzt erste Konsequenzen: Bei der Einschätzung von Risikotätern sollen etwa auch Postings in sozialen Medien künftig in die Bewertung einfließen ...