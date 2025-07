Entscheiden Sie: Ist das schon die Midlife-Crisis?

„Eine Kehre noch, dann bin ich am höchsten Punkt.“ „Nach der nächsten Kurve ist die Verpflegungsstation.“ „Das schlimmste hab ich schon hinter mir.“ Lügen. Alles Lügen! Die Wahrheit würde im Moment der Qual wie ein Reifenplatzer die Luft aus der sonntägigen Schufterei nehmen. Eine Schufterei, in die man sich mittels Anmeldung selbst manövriert hat. 103 Kilometer Radfahren, dabei 1000 Höhenmeter, welcher 40-Jährige macht denn sowas freiwillig in seiner Freizeit?