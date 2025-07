Deutscher Zoo schläfert neugeborene Löwenbabys ein

Deutscher Zoo will Paviane töten

In den vergangenen Tagen war der Zoo in Nürnberg mit einer ähnlichen Geschichte aufgefallen: Dort überlegt man, bis zu 20 Paviane zu töten. Denn in dem Gehege leben zu viele Tiere auf engem Raum. Aktuell sollen über 40 Tiere dort leben, ausgelegt ist es für 25. Dem Zoo gelang es bisher nicht, die Paviane woanders unterzubringen, wie mehrere Medien berichteten. Es sei sehr sicher, „dass wir dann Tiere entnehmen müssen“, erklärte Dag Encke, der Zoodirektor vom Tiergarten Nürnberg.