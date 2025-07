Ofner muss in Bastad früh die Segel streichen

Im zweiten Durchgang ging Ofner mit Break 3:1 in Führung, Džumhur erwies sich an diesem Tag aber als zu stark, nahm dem Steirer zum 3:4 und 5:4 das Service ab und servierte zum Matchgewinn aus. Ofner hatte zuvor erst einmal gegen Džumhur gespielt, vor sechs Jahren hatte es in der Qualifikation beim Hallenturnier in Moskau ebenfalls eine Niederlage gesetzt.