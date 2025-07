Knipser-Abschied als Chance für ÖFB-Legionär

Gladbach steht also vor einem großen Umbruch in der Offensive, selbst wenn man Tim Kleindienst – der ohnehin weiter verletzt ausfällt – halten kann. Ein teurer Neuzugang muss aber nicht unbedingt her. Vielmehr hoffen die Gladbach-Verantwortlichen, eine interne Lösung zu finden. Und hier kommt ein ÖFB-Legionär ins Spiel.