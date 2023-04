Pflegebedürftige Angehörige: Wie damit umgehen?

Das Altern; es betrifft uns alle früher oder später und bringt viele Beschwernisse mit sich. Immer wieder liest man von Vorfällen mit älteren Mitmenschen, die aufgrund ihrer Demenzerkrankung aggressiv handeln oder aus Pflegeeinrichtungen abgängig sind. Nicht verwunderlich also, dass Pflegeberufe wegen der hohen Arbeitsbelastung und der schlechten Bezahlung nicht sehr beliebt sind. Eine Alternative ist die Heimpflege, die auch durch Angehörige erfolgen kann. In jedem Fall sind Demenz- und Alzheimererkrankungen eine Zerreißprobe für alle Betroffenen. Mussten auch Sie schon Erfahrungen diesbezüglich machen? Haben Sie vielleicht ältere Familienmitglieder, um die Sie sich kümmern? Beteiligen Sie sich am Diskurs in der Kommentarsektion, wir freuen uns auf einen konstruktiven Austausch zu diesem schwierigen Thema.