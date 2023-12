Pendler-Streit mit ÖVP: Giftgrüner Gegenangriff

Es helfe nicht, „wenn man wie Mikl-Leitner mit dem Kopf immer noch in den 1970er-Jahren feststeckt“, so Voglauer. Für Wohlstand und Lebensqualität auch in der Zukunft müsse man den Kampf gegen die Klimakrise ernst nehmen: „Das heißt handeln und nicht sich hinter dem Regierungsschreibtisch verstecken, wie man es in St. Pölten tut.“