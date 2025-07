Teenager brettert mit mehr als 200 km/h über A12

100 km/h zu schnell unterwegs

Die Polizei führte routinemäßige Geschwindigkeitskontrollen bei Stams im Bezirk Imst durch, als kurz nach 23.30 Uhr der Tempobolzer in deren Visier geriet. „Der Pkw-Lenker war trotz erlaubter Höchstgeschwindigkeit von 110 km/h mit über 200 km/h in Richtung Westen unterwegs“, so die Ermittler.