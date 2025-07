Ein Grieche läuft beim GAK im Test auf Probe

Ausgebildet bei AEK Athen

Auf der Position des Abwehrspielers könnte die Spur nach Griechenland führen. Und diese trägt den Namen Giannis Tsivelekidis. Am Dienstag beim Training war der 26-Jährige schon dabei – und im Test am Abend gegen Zilina werden ihm die Verantwortlichen noch einmal genau auf die Beine schauen. Der 1,90-Meter-Mann wurde bei AEK Athen groß und dort ausgebildet, zuletzt kickte er bei Kallithea in der zweithöchsten Liga. Tsivelekidis kann neben seiner Stammposition innen sowohl rechts als auch links spielen.