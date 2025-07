Bezos umgeht Gebühren für Anlegen seiner Yacht

Ungewöhnliche Flitterwochen

Überhaupt dürften die Flitterwochen nach der mehrtägigen, luxuriösen Hochzeitsfeier ungewöhnlich gewesen sein. So wurden Jeff und Lauren Sánchez Bezos auch in Begleitung von Schauspieler Orlando Bloom, dessen Ex-Partnerin und Sängerin Katy Perry sowie der gemeinsamen Tochter Daisy Dove gesehen – und zwar vor der Amalfiküste, ebenfalls auf der Yacht Koru. Sánchez Bezos ist mit Katy Perry befreundet, die auch zum Junggesellinnenabschied in Paris eingeladen war.