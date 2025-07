Kallas: EU-Länder sollen Druck auf Israel erhöhen

Allerdings stehe fest, dass die Vereinbarung aus der vergangenen Woche bisher bei weitem nicht vollständig umgesetzt sei, sagte die zuständige EU-Kommissarin Hadja Lahbib am Dienstag. So könnten beispielsweise immer noch nicht genug Lastwagen mit Hilfslieferungen in den Gazastreifen fahren und die anhaltenden israelischen Luftangriffe würden den Einsatz von Hilfsorganisationen verhindern. Am Wochenende seien mehr als 100 Menschen gestorben, die auf die Verteilung von Nahrung und Wasser gewartet hätten, darunter vor allem Frauen und Kinder.