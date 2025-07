Pärchen erpresste Pensionisten mit Nacktfotos

Erpressung flog auf

Nachdem das Arbeitsverhältnis der Frau am 29. Oktober 2024 in Salzburg vereinbarungsgemäß beendet worden war und die Beschuldigte mit dem Opfer vereinbart hatte, einander Nacktfotos per WhatsApp zuzusenden, hat der Pensionist noch bis 21. November 2024 freiwillig 36.400 Euro überwiesen. Danach drohten die in Wien lebenden Beschuldigten, die Nacktfotos an seine Familie weiterzuleiten, falls er nichts mehr überweist.