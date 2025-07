So will die EU jetzt Trump ausbremsen

Sollten tatsächlich 30 Prozent Zoll auf Exporte aus der EU eingeführt werden, würde das alleine in Österreich 15.000 Jobs kosten und das Bruttoinlandsprodukt (BIP) um 0,4 Prozent nach unten drücken. Das geht aus einer Berechnung der Bank Austria hervor, die am Dienstag veröffentlicht wurde. Die Aufträge aus dem Ausland hätten bereits abgenommen, heißt es darin. Das liege unter anderem auch an weiteren geopolitischen Herausforderungen und der Konjunkturlage im Inland.