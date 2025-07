Benko-Anklage: Darum geht es im ersten Prozess

Interessant erscheint auch der Verlauf der Geldtransfers. Am 5. Oktober 2023, nur einen Tag vor der Mietzahlung, erhielt Benko 500.000 Euro von der Laura Privatstiftung der Benkos. Am Folgetag leitete er davon 360.000 Euro an die RB Immobilienverwaltungs GmbH & Co KG weiter. Kurz darauf flossen weitere 340.000 Euro an dieselbe Gesellschaft. Von dort wiederum wurden 300.000 Euro an die Laura Privatstiftung zurücküberwiesen.