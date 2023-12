64.000 Euro für Strom: Ärger wegen Horror-Rechnung

„Der Strompreis wurde um das Siebenfache erhöht, und da der Betrieb dies nicht zahlen will, weil das so nicht vereinbart wurde bzw. nicht gerechtfertigt ist, hat die Tiwag einfach den Strom abgestellt“, erklärt Walch, die im Oktober 2022 angeblich von der Erhöhung auf 0,46 Cent/KW informiert wurde. „Wir haben einen solchen Brief aber nie erhalten“, behauptet die Unternehmerin. Die monatliche Stromabschlagszahlung erhöhte sich von 976 auf 6500 Euro (!) pro Monat. „Solche horrenden Summen sind nicht möglich - da droht der Konkurs“, meint Walch.