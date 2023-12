Imst richtet endlich die Fußgängerzone ein

Diese „Planungssicherheit“ war auch (nachvollziehbares) Thema am Mittwoch in der Gemeinderatssitzung, in der es mit Ausnahme eines Mandatars nur mehr ein Lager gab, nämlich das der permanenten Fußgängerzone. „Es sind mit dem Beschluss die Rahmenbedingungen für eine dauerhafte Fußgängerzone geschaffen worden“, klärt Verkehrsreferent Thomas Schatz auf. Allerdings muss sie so lange als temporär bezeichnet werden, bis alle Maßnahmen dafür geschaffen sind.