Alkolenker räumte Gegenfahrbahn ab

Der 47-Jährige war um die Mittagszeit auf der L188 in Fahrtrichtung Schruns unterwegs, als er die Kontrolle über seinen Wagen verlor und mit diesem auf die Gegenfahrbahn driftete. Es folgte eine unheilvolle Kettenreaktion: Das Auto des 47-Jährigen krachte frontal gegen ein entgegenkommendes Fahrzeug, an dessen Steuer ein 71-jähriger Mann saß. Dem nicht genug, wurde das Gefährt des Pensionisten durch die Wucht der Kollision auch noch in den Wagen einer 47 Jahre alten Frau geschleudert. Beim Crash zogen sich die 47-Jährige sowie ihre 76 Jahre alte Beifahrerin leichte Verletzungen zu - Letztere wurde sicherheitshalber ins Landeskrankenhaus Bludenz gebracht.