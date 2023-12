Linienbus krachte durch Leitplanke auf Wiese

Aus noch ungeklärter Ursache kam ein Linienbus am Donnerstagnachmittag in der Gemeinde Seewalchen von der Fahrbahn ab. Einsatzkräfte von vier Feuerwehren und Rettung kümmerten sich um die Bergung der Verletzten, die in die umliegenden Krankenhäuser gebracht wurden. Es kam zu Verkehrsbehinderungen.