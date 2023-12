„Die Forderungen schießen weit übers Ziel hinaus“

So verdiene ein Facharzt im Ländle in einer 30-jährigen Berufskarriere um 570.000 Euro weniger als ein Kollege in der Steiermark, im Vergleich zum Burgenland betrage die Spanne sogar 745.000 Euro - und das alles bei um 55 Prozent höheren Lebenskosten. Und während Spitalsärzte im Osten und Süden der Republik nach 30 Jahren auf ein Jahresbrutto im Bereich von rund 150.000 Euro kämen, würde in Vorarlberg nicht einmal die 120.000 Euro-Marke erreicht. Auch wenn diese Zahlen sehr selektiv ausgewählt wurden und teils in die Kategorie „Milchmädchenrechnung“ fallen, so bleibt Fakt, dass es für junge Mediziner weitaus attraktivere Standorte als Vorarlberg gibt - was nicht nur an der Entlohnung nicht.