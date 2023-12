Gericht in Trient setzte Tötung von zwei Bären aus

Derzeit befindet sie sich in einem Tierzentrum in Casteller. Der zweite Problembär ist unter dem Code MJ5 bekannt. Das Männchen hatte einen Mann angegriffen, als dieser mit seinem Hund in einem Wald im Trentino spazieren ging. Laut dem regionalen Verwaltungsgericht ist es zwar nicht erlaubt, den Bären zu töten, eingefangen werden darf er jedoch. Zuvor war in der Provinz Trient noch eine Verordnung beschlossen worden, die die Tötung beider Tiere vorsah.