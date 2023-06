Gericht verschob Entscheidung über Problembärin

Anderer Bär für Tod verantwortlich?

Nach dem tödlichen Angriff auf einen Jogger am 4. April wurde das Tier eingefangen und in ein abgesichertes Wildgehege in der Region gebracht. Laut einem Gutachten, das Tierschützerinnen und Tierschützer erstellen haben lassen, wurde der 26-jährige Mann jedoch gar nicht von JJ4 getötet, sondern von einem Bärenmännchen. Das soll aus dem Abstand der Eckzähne in den Bisswunden ersichtlich sein.