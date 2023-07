Trentino: Gericht stoppt Tötung von „Problembären“

EU-Projekt führte zu enormem Wachstum der Population

Die Bärin „JJ4“ hatte im April einen 26-jährigen Jogger in den Trentiner Wäldern getötet. „MJ5“ hatte zwei Männer verletzt. Die beiden Bären befinden sich zurzeit in einem Tierschutzzentrum in Casteller bei Trient. Die bereits mehrfach auffällig gewordene Bärin hat den Mann nach bisherigen Erkenntnissen getötet. Es handelt sich um die Schwester des 2006 in Bayern erschossenen „Problembären“ „Bruno“. Nach einer Attacke im Jahr 2020 sollte die Bärin bereits erlegt werden, ein Gericht entschied gegen die Tötung.