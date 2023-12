Wegen PV-Boom: Energie AG stoppte Stromproduktion

Die Energiewende in Richtung der Erneuerbaren schlägt Kapriolen! Während Photovoltaikanlagenbesitzer klagen, dass sie ihren Überschussstrom nicht einspeisen können, fordert die neue Stromsituation auch die Energieversorger sehr. So musste die Energie AG heuer an einigen Tagen die Produktion bei einem Wasserkraftwerk stoppen.