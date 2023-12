Auftragseinbruch! 3D-Drucker-Spezialist ist pleite

Nächste Millionenpleite in Oberösterreich! Nachdem über zwei Unternehmen der Inocon-Gruppe in Attnang-Puchheim am Dienstag Sanierungsverfahren eröffnet wurden, ist nun ein Spezialist für 3D-Drucker insolvent: Die EVO-tech GmbH in Schörfling (Oberösterreich).