Krone+ hilft Ihnen „raus aus der Zwickmühle“

Als Journalistin hat man tagtäglich mit interessanten Geschichten zu tun. Aber die Begegnung mit Mario (Name geändert) auf der Feier einer Bekannten ließ mich nicht mehr los. Nach ein paar Bier klagte er in kleiner Runde sein Leid: Er habe die Frau seines Chefs in flagranti mit einem Liebhaber erwischt - beim Knutschen in einer Bar beobachtet. Mit dem Boss pflegt er ein freundschaftliches Verhältnis, er hat Marios Karriere stets gefördert. „Was soll ich jetzt bitte machen?“, fragte er ehrlich verzweifelt. „Soll ich es ihm sagen, oder nicht?“