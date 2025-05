Herkunftsmütter: Die andere Form der Mutterschaft

„Ich möchte dir sagen, dass ich eine unendliche Dankbarkeit verspüre, dass durch deine Entscheidung unser Kind, dein Kind in unsere Leben kommen durfte“, schreibt eine Adoptivmutter an die „andere Mama“. Während der Muttertag am Sonntag im ganzen Land gefeiert wird, ist der „Tag der Herkunftsmütter“ den meisten Menschen aber kein Begriff. Er wird am heutigen Samstag, also dem Tag vor dem Muttertag, begangen und ist all jenen Frauen gewidmet, die ihr Kind anonym zur Welt bringen und so zur Adoption freigeben.