Mann in Salzburg mit Schreckschusswaffe bedroht

Am frühen Morgen bedrohte ein Salzburger (22) einen Flachgauer (24) in einer Wohnung in Salzburg-Stadt mit einer Schreckschusswaffe. Er forderte Bargeld vom Opfer. Nach Stunden, in denen der Ältere festgehalten worden war, übergab er dem 22-Jährigen einen Zehn-Euro-Schein. Ihm gelang schließlich die Flucht aus der Wohnung.