Selenskyj-Armee wünscht sich 500.000 neue Soldaten

„Sieg in der Europäischen Union errungen“

In der EU ist es Ungarn, das ein Veto für weitere Unterstützung gegen die russische Invasion einlegte. Selenskyj erklärte, er wolle sich mit dem ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban treffen, um „Lösungen zu finden“. Das sei nur eine Frage der Zeit. „Was die Europäische Union betrifft: Nun, es stand viel auf dem Spiel, wirklich viel. Wir haben einen Sieg in der EU errungen, über 50 Milliarden Euro. Ich bin sicher, dass wir das erreicht haben“, so Selenskyj.