Wenn sich fremde Menschen Geschichten erzählen

Stellt man am 4. Dezember einen Barbarazweig in eine Vase und öffnen sich dann zu Weihnachten die Kirschblüten des Zweiges, bedeutet das Glück für das kommende Jahr - ein Brauch, den die älteren Teilnehmer des Erzählcafés in Oftering ganz genau kennen: „Als ich ein junges Mädchen war, hab’ ich das jedes Jahr versucht, aber es hat nie was geblüht. Mit 21 Jahren haben dann plötzlich zum ersten Mal drei Zweige Blüten bekommen - ein dreiviertel Jahr später hab’ ich tatsächlich geheiratet.“ - Geschichten wie diese brachten die Augen der älteren Generation aus Oftering und Umgebung zum Leuchten.