Autolenker zog auf Rastplatz Spur der Verwüstung

Es war wahrlich eine Spur der Verwüstung, die der 36-Jährige auf dem Autobahnparkplatz in Vomp (Bezirk Schwaz) gezogen hatte. Gegen 19.30 Uhr steuerte der Italiener die Raststätte an der A12 Inntalautobahn an. „Bereits am Verzögerungsstreifen kam der Mann mit dem Pkw von der Fahrbahn ab“, berichtete die Polizei.