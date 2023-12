Wie ausländische Studenten bei der Wahl mitmischen

Reinrassiger Tiroler Papiertiger

Die Wartefrist von einem Jahr für die Teilnahme an Wahlen, wie sie vor rund einem Jahr vom Gemeinderat in die Innsbrucker Wahlordnung hineinreklamiert wurde, ist allerdings ein reinrassiger Tiroler Papiertiger. Im entsprechenden Passus heißt es, wahlberechtigt ist, wer in der Gemeinde seinen Hauptwohnsitz hat, „es sei denn, dass er sich noch nicht ein Jahr in der Gemeinde aufhält und sein Aufenthalt offensichtlich nur vorübergehend ist“.