Gesetzeslücke: In Innsbruck darf jeder wählen

Innsbruck mit seinen rund 35.000 Studenten nimmt in der Gemeindewahlordnung eine Sonderstellung ein: Denn in der Landeshauptstadt darf jeder wählen - und zwar unabhängig davon, wie lange er schon gemeldet ist. In den restlichen 276 Gemeinden ist das anders geregelt. Hier ist die Teilnahme an Gemeinderats- und Bürgermeisterwahlen an eine wesentliche Bedingung geknüpft: Mitmachen darf nur, wer schon seit einem Jahr in der Gemeinde seinen Hauptwohnsitz gemeldet hat.